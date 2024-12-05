Путин заявил о переходе России на траекторию сбалансированного роста

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Российская экономика переходит к траектории сбалансированного роста с низкой безработицей и умеренной инфляцией. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете по нацпроектам.

"Сегодня главным вызовом для экономики России является переход на траекторию сбалансированного роста с низкой безработицей и умеренной инфляцией. Это совместная задача правительства и Центробанка. Важно понимать это и соответствующим образом выстраивать механизмы всей государственной политики, в том числе денежно-кредитной", - указал глава государства.