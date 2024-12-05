Патрушев заявил, что в России не будет дефицита красной икры

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В России не будет дефицита красной икры, однако цена может быть немного выше обычной. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в беседе с ТАСС.

"У нас в этом году была не очень хорошая путина, поэтому цена будет формироваться исходя из спроса и предложения. На сегодняшний день, возможно, предложения будет чуть недостаточно. Тем не менее, никакого дефицита не будет, но цена может быть чуть выше обычной", - сказал он.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков в эфире телеканала "Россия-24" отмечал, что российские рыбаки по итогам лососевой путины в текущем году добыли 235 тыс. тонн, для внутреннего рынка этого объема вылова будет достаточно.

По итогам 2023 года РФ стала первой в мире по добыче лосося - объем вылова составил более 600 тыс. тонн.