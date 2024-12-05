Путин убежден, что происходящее на фронте определит жизнь России на десятилетия вперед

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От происходящего сегодня на фронте во многом зависит жизнь России в следующие десятилетия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"В значительной степени то, что происходит у нас на линии боевого соприкосновения, на фронте, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может, и на десятилетия. Это как минимум", - сказал глава государства.