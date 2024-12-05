Мишустин заявил, что в России должно производиться 90% жизненно важных лекарств

© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

Доля производства лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) в России к 2030 году должна увеличиться до 90%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что эта работа будет вестись в рамках нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья".

"Мероприятия этого нацпроекта будут способствовать росту числа применяемых биомедицинских технологий, методов регенеративной медицины, повышению доступности для граждан передовых подходов к профилактике и лечению. Доля отечественного производства жизненно необходимых и важнейших препаратов должна вырасти до 90%", - указал Мишустин, выступая на Совете по нацпроектам.

В апреле, выступая с отчетом о работе правительства в 2023 году, премьер заявил, что доля отечественных препаратов из перечня ЖНВЛП составляет 80%.