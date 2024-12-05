Путин: Россия занимает первое место в мире по поставкам пшеницы

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Россия занимает третье место в мире по поставкам продовольствия и первое по поставкам пшеницы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по нацпроектам.

Он обратил внимание, что в 1988 году Советский Союз закупил почти 35 млн тонн зерна, а в 2023 году Россия поставила на внешние рынки 66 млн тонн, и "это показатель, который лучше всего за себя говорит".

"Россия уверенно занимает третье место в мире по поставкам продовольствия в целом и сохраняет первое место по поставкам пшеницы", - указал глава государства.

Вместе с тем, по его словам, необходимо обеспечивать аграриев своевременным финансированием. "Нам сегодня нужно ни в коем случае не провалиться ни в чем. Нужно обеспечить своевременным финансированием весенние полевые работы. Прошу постоянно держать внимание на этих вопросах", - отметил российский лидер.