Ермак заявил, что Украина проведет выборы сразу после заключения мира

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Проведение президентских и парламентских выборов на Украине возможно сразу после урегулирования конфликта. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью британскому изданию Telegraph.

"Зеленский готов к выборам в любой момент. Но он всегда отмечал, что есть несколько важных моментов: во-первых, выборы должны быть признаны миром соответствующими демократическим стандартам, во-вторых, важно, чтобы все жители Украины могли проголосовать, включая солдат и временно покинувших страну. Наконец, все деньги сегодня мы тратим на армию, на вооружения, поэтому приветствовали бы помощь партнеров", - указал он.

"Надо, чтобы были выполнены все эти условия, а не 1% от них. И поэтому, видя реальность, Зеленский сказал, что мы будем готовы к проведению выборов немедленно после заключения справедливого мира", - подчеркнул Ермак.

Очередные парламентские выборы на Украине должны были пройти в конце октября 2023 года, а выборы президента - в марте 2024 года. Власти объяснили отсутствие выборов действием военного положения. В этой ситуации на Украине периодически поднимается вопрос легитимности действующей власти, так как в соответствии с конституцией полномочия Зеленского истекли в ночь на 21 мая.