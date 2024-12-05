Путин анонсировал новый этап технологического развития РФ

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Россия не стремится производить вообще все самостоятельно, но она должна добиваться глобальной конкурентоспособности собственных технологий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете по нацпроектам.

По его словам, "наступающий год станет ключевым для запуска нового этапа технологического развития России". Путин обратил внимание, что на днях правительство предметно говорило о том, как обеспечить технологическое лидерство РФ.

"Речь не о том, чтобы все производить внутри страны. Нам нужно добиваться глобальной конкурентоспособности собственных технологических решений и выходить с ними на мировой рынок. Сегодня, к сожалению, в нацпроектах не хватает блока подобных системных задач", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что при укреплении технологического суверенитета нужно смотреть на ситуацию в отраслях в целом, а не только анализировать состояние их отдельных элементов. "Иначе получится, что формально планы соответствующих нацпроектов даже перевыполнены, а по существу самостоятельные и конкурентоспособные направления так и не созданы", - акцентировал российский лидер.