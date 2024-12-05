Минздрав сектора Газа сообщил о 48 погибших за сутки

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В результате бомбардировок с воздуха и артобстрелов израильскими силами различных районов сектора Газа за минувшие сутки были убиты около 50 человек. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава.

"За прошедшие сутки из-за израильской агрессии в анклаве погибли 48 человек, более 200 пострадали", - указали в министерстве. Уточняется, что всего за время проведения Израилем военной операции в Газе с октября 2023 года "в анклаве погибли 44 580 человек и 105 739 получили ранения".