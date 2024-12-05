Лавров назвал причину проблем в отношениях Москвы и Вашингтона

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Проблемы в отношениях с Соединенными Штатами заключаются в их недоговороспособности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Вся проблема в наших отношениях с США в том, что они не держат слово, они недоговороспособны. Начиная с тех радужных договоренностей, которые были достигнуты на Мальте Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, и продолжая по всем другим направлениям, в том числе деятельность ОБСЕ", - сказал он во время пресс-конференции.

"Обещали не продвигать НАТО, делали ровно наоборот. Подписывались в документах саммитов ОБСЕ, что ни одна организация на этом пространстве не будет претендовать на доминирование. НАТО делала все эти годы ровно противоположное. Таких примеров масса, в том числе в отношении конфликта на Украине", - указал глава российской дипломатии.