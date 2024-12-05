Политолог Макаренко: Южная Корея страдает от излишней демократии

Политический кризис в Южной Корее вполне можно было бы предвидеть, если посмотреть на судьбу всех предыдущих президентов этой страны. Все президенты Южной Кореи были обвинены в коррупции. Многие были посажены, кто-то покончил жизнь самоубийством. Президента в Южной Корее рассматривают под микроскопом буквально все. Можно вспомнить Платона, который говорил о вреде излишней демократии, имея в виду, что оппозиция может легко свергать власть. Это и произошло в Южной Корее. Можно предположить, что этот президент в своем кресле не удержится и, с большой долей вероятности, отправится в тюрьму.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, доцент Московского педагогического государственного университета Олег Макаренко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/b144ff5c4898a33b4251b8c6d01db740/