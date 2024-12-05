Военный эксперт Ераносян: Запад подталкивает Армению к пропасти

Чем интересна Армения США и англосаксам? Там могут расположиться аэродромы подскока к Ирану. Мы рассматриваем Армению, как союзника по ОДКБ, а американцы и англичане или французы, только, как удобную территорию для противовеса Турции и противостояния с Ираном. Армения сегодня столкнулась с экзистенциальной угрозой. Запад подталкивает ее бойне, и без России эта страна может просто исчезнуть с карты мира. То, что делает нынешнее правительство Армении - это нонсенс, и остается надеяться только на приход новой власти, которая будет отражать интересы армянского народа.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/feed969156e2438d3aea55f62f7a46a7/