Политолог Федоров: политическая нестабильность во Франции продолжиться

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение премьера Мишеля Барнье об отставке правительства. Об этом сообщил Елисейский дворец.

"Сегодня премьер-министр подал президенту Республики прошение об отставке своего правительства, которое он принял", - говорится в коротком заявлении. Отмечается, что сам Барнье и другие члены кабмина "продолжат вести текущие дела до назначения нового правительства".

Национальное собрание Франции в среду приняло резолюцию о недоверии кабмину Мишеля Барнье из-за принятия им социальных разделов государственного бюджета на 2025 год в обход парламента. За проголосовал 331 депутат. Теперь премьер должен подать в отставку. Правительство 73-летнего Барнье, назначенного на пост премьера 5 сентября, стало самым недолговечным в истории Пятой республики: оно проработало всего 90 дней.

После того, как премьер-министр прибыл в Елисейский дворец для подачи прошения об отставке, французские СМИ сообщили о целой серии встреч, запланированной в офисе президента. Примерно в полдень по местному времени глава государства принял у себя председателя Национального собрания (нижней палаты парламента) Яэль Брон-Пиве, на 15:00 у него была назначена встреча с председателем Сената (верхней палаты парламента). Также, по информации газеты Le Parisien, вечером в четверг у Макрона запланирована встреча с лидером центристской партии MoDem Франсуа Байру, которого СМИ называют одним из возможных преемников на посту премьер-министра. В 20:00 французский лидер планирует выступить с телеобращением к нации в связи с отставкой правительства.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отмечает, что «это очередной удар по Макрону. Политический кризис во Франции длится уже с лета этого года, когда Макрон после крупной неудачи на европейских выборах, решил досрочно прекратить полномочия нижней палаты парламента и назначить новые выборы. Они завершились неуспехом Макрона, и крайне левые и крайне правые, в лице Меланшона и Марин Ле Пен стали доминировать в нижней палате. А правительство не опиралось на большинство и было очень шатким. Поэтому с большим трудом Барнье нашли, но дефицит проекта бюджета вызвали большое недовольство и крайне левых, и крайне правых. Это и решило судьбу правительства Барнье. То есть нестабильность в стране не снижается, и в этом обвиняют именно президента, который пошел на опрометчивый шаг и распустил Парламент. В тоже время, хотя 60% французов считают, что Макрону нужно уйти в отставку, те же 60% считают, что юридически сделать это будет невозможно. Процедура отставки президента очень сложная, и юридически это сделать крайне проблематично. Поэтому Макрон заявил, что никуда он не собирается уходить, будет работать до конца своего срока т.е. до 2027 года несмотря на недовольство французов и низкий рейтинг. Новое правительство будет тоже в подвешенном состоянии потому, что не будет опираться на большинство в нижней палате».

Однако эксперт полагает, что «на внешнюю политику Макрона такая ситуация с правительством никак не повлияет, и не стоит ожидать какого-то более реалистичного подхода к решению украинского кризиса. Его антироссийская русофобская политика будет продолжена, и задача нанести стратегическое поражение России не снята с повестки дня, и хотя тяжелое финансово-экономическое положение Франции не позволит щедро одарять новыми финансовыми вливаниями Украину, но поставки вооружений будут продолжены. Поэтому предвидеть какое-то изменение в позиции по Украине со стороны Франции не стоит».