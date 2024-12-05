Политолог Шипилин: американцам безразличны людские потери Украины в ходе СВО

Соединенные Штаты и союзники настаивают на снижении призывного возраста на Украине до 18 лет. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы считаем, и многие из нас считают, что вовлечение молодых людей в войну необходимо. Прямо сейчас [украинцы] в возрасте от 18 до 25 лет не принимают участие в боевых действиях", - сказал он в интервью агентству Reuters.

В октябре депутат Верховной рады Мария Ионова заявила, что западные партнеры Украины настаивают на снижении возраста призыва по мобилизации в ряды вооруженных сил. Украинские СМИ писали, что на фоне трудностей с восполнением потерь ВСУ властям придется начать активнее призывать молодежь, в том числе студентов (начиная с 18 лет), однако 9 октября украинский парламент принял закон о запрете мобилизации молодых людей до 25 лет.

27 ноября Reuters сообщило, что Вашингтон оказывает давление на Киев, настаивая на снижении призывного возраста до 18 лет.

Сейчас на Украине мобилизации подлежат мужчины с 25 до 60 лет. В 2024 году возраст мобилизации уже один раз снижался - до апреля 2024 года мобилизовать могли только с 27 лет. Несмотря на это снижение, Вооруженные силы Украины продолжают испытывать серьезный дефицит личного состава.

Политический аналитик Павел Шипилин отмечает, что «такое решение, если оно будет, никак не повлияет на ситуацию на фронтах. Но мне будет жалко тех молодых людей, которые будут вынуждены пойти на верную гибель. Потому, что СВО будет продолжена до конца. И хотим мы того или нет, Украина окажется без населения, по крайне мере без мужского и без средств к существованию. Поэтому требование американцев снизить призывной возраст, заключается в том, что Украина этого не хочет, и Украина хочет, чтобы вместо нее воевали страны НАТО. А страны НАТО говорят в ответ, что у Украины еще есть кому воевать, и даже указывают источник, это молодые люди до 18 лет. В этом весь цинизм ситуации».

По словам эксперта, «американцам не беспокоит, что такая мера подорвет политические позиции Зеленского. Им абсолютно безразлично, кто управляет туземцами на территории, которую американцы просто не могут найти на карте. Поэтому с этой точки зрения им безразлично, кто будет у власти в Киеве, и что будет с Зеленским. По разным оценкам сопротивление ВСУ на исходе, поэтому американцы требуют от Украины пустить на фронт последние резервы, которые у Украины еще остаются. Таким требованием американцы требуют от Украины воевать до последнего украинца. Больше-то они уже нечего не могут поставить Украине, и положение на фронте не изменится от того, погибнут там несколько сотен тысяч украинцев или нет».