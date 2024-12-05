Президент Франции принял отставку правительства

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Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение премьера Мишеля Барнье об отставке кабинета министров. Соответствующее сообщение распространил Елисейский дворец.

"Сегодня премьер-министр подал президенту Республики прошение об отставке своего правительства, которое он принял", - сказано в коротком заявлении. Уточняется, что сам Барнье и другие члены кабмина будут "вести текущие дела до назначения нового правительства".

Национальное собрание Франции 4 декабря приняло резолюцию о недоверии правительству 73-летнего Барнье из-за принятия им социальных разделов госбюджета на 2025 год в обход парламента. За проголосовал 331 депутат. Теперь премьер должен подать в отставку. Кабмин Барнье, назначенного на пост премьера 5 сентября, стал самым недолговечным в истории Пятой республики: он проработал всего 90 дней.