Захарова: выборы президента Румынии проходят в условиях антироссийской истерии

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Кампания по выборам президента Румынии проходит в условиях беспрецедентной антироссийской истерии. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Кампания по выборам президента Румынии, второй тур которых намечен на 8 декабря, сопровождается беспрецедентным всплеском антироссийской истерии. За этим просматривается стремление повлиять на сознание и волеизъявление граждан страны. Из уст местных политиков, чиновников и представителей СМИ звучат все более и более абсурдные обвинения", - отметила Захарова.

"В частности, надуманная "реакция" официального представителя МИД Румынии на публикацию в одной из соцсетей, которая была раскручена в румынском информационном поле и преподнесена как якобы проявление гибридной войны со стороны России и чуть ли не посягательство на румынскую государственность", - указала дипломат.