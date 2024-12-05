Путин разрешил иностранцам платить за газ в Газпромбанке через третьих лиц

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин обновил порядок платежей за российский газ иностранными покупателями. В частности, зарубежные компании теперь могут платить за российское голубое топливо не напрямую через счет в Газпромбанке, а путем зачисления средств на рублевый счет российского поставщика через третьих лиц или конвертировав валюту в других банках РФ, следует из указа главы государства.

При этом расчеты за российский газ с использованием счетов типа К Газпромбанка не производятся вплоть до снятия санкций против российского банка и возобновляются по решению президента РФ.

Для конвертации иностранной валюты в рубли покупатели газа РФ могут открыть счета в других российских банках РФ, а затем перевести полученные рубли на счет российского экспортера в Газпромбанке.

Кроме того, экспортеры российского газа могут возобновить поставки иностранным покупателям, если те погасили задолженность зачислением рублей на счет соответствующего экспортера в Газпромбанке и никак иначе.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

В конце ноября США применили санкции в отношении Газпромбанка, через который в том числе проходят иностранные платежи за российские газ и нефть.