Силуанов заверил, что проблем с льготной ипотекой в 2025 году не будет

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Министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что проблем с семейной ипотекой в 2025 году в России не будет.

"Все желающие оформить семейную ипотеку не имеют никаких проблем и не будут иметь проблем", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Глава Минфина уточнил, что проблемы с лимитами по семейной ипотеке возникли в том числе из-за повышения ключевой ставки Банком России.

"Ставка выросла, потребовался дополнительный значительный ресурс. Общий объем средств вырос более чем в два раза в этом году и составил более триллиона рублей. Это потребовало денег. Потребовалось изыскание ресурсов", - указал он.