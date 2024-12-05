Репетиторство в России могут заменить бесплатными услугами

© ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

Готовящаяся стратегия развития образования РФ на период до 2036 года с перспективой до 2040 года предусматривает вопрос репетиторства - его планируют заменить бесплатными услугами. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Что касается вопроса, связанного с репетиторами - то, что родители вынуждены тратить деньги на платные услуги репетиторов, которые зачастую являются сами учителями либо уходят из учителей и становятся репетиторами и самозанятыми - здесь именно повышением качества образования. Мы планируем заменить бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, для того чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов. Это будет отражено в стратегии, которую мы представим в марте", - сказал вице-премьер.

Он уточнил, что вопросу репетиторства посвящена деятельность отдельной рабочей группы по подготовке стратегии.

Ранее Чернышенко отмечал, что к работе над стратегией развития российской системы образования до 2036 года с перспективой до 2040 года будут привлечены педагоги, ректоры университетов, представители бизнеса, учащиеся и молодежь. Уже образовано 14 рабочих групп, в работе задействованы порядка 500 экспертов. А свои предложения может направить каждый с помощью портала госуслуг.