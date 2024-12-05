Оттенок шоколадного стал цветом 2025 года по версии Pantone

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Американский институт цвета Pantone выбрал цветом 2025 года шоколадный оттенок Mocha Mousse.

"Mocha Mousse 17-1230 - согревающий коричневый оттенок, пропитанный богатством", - сказано в сообщении на сайте организации.

Как заявила в этой связи директор института Леатрис Эйземан, этот оттенок "расширяет наши представления о коричневом цвете от скромного и приземленного до устремленного и роскошного".

Pantone Color Institute - исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и пр. Институт определяет главный цвет с 2000 года. В 2024 году им стал персиковый цвет Peach Fuzz.