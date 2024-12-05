Путин исполнит новогодние мечты трех участников "Елки желаний"

© Михаил Терещенко/ ТАСС

Президент России Владимир Путин традиционно принял участие во всероссийской новогодней акции "Елка желаний". Она помогает исполнить заветные мечты сирот, инвалидов и других детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Глава государства снял три открытки со специальной елки, где висят картонные шарики с желаниями детей. Автором первой из них стала десятилетняя Маргарита Руцинская из Белгородской области, которая мечтает попробовать себя в роли пилота на авиатренажере. "Это совсем не сложно реализовать. Сделаем обязательно", - отметил президент.

Вторую открытку заполнила двенадцатилетняя Таисия Леонова из Московской области. Она хотела бы посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева, сформированного в 1937 году. "Договоримся, конечно! И сама станцуешь", - указал Путин.

Еще одна школьница - пятнадцатилетняя Арина Порхал из Донецкой Народной Республики - загадала желание побывать в Санкт-Петербурге. "Сделаем обязательно. Будет довольна", - заверил глава государства.

Участие президента во всероссийской акции "Елка желаний" стало доброй традицией. С 2018 года Путин исполнил 18 новогодних желаний.