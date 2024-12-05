Мишустин заверил, что реализация нацпроектов "не забуксует"

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что правительство, компании, промышленные предприятия и экспертные сообщества с начала года будут реализовывать национальные проекты без пробуксовки.

Ранее на Совете по нацпроектам президент Владимир Путин обратил внимание, что подготовка новых национальных проектов затянулась, из-за этого практическая работа по ним с 1 января может забуксовать.

"Не забуксует", - подчеркнул Мишустин в комментарии Первому каналу. "С 1 января правительство, компании, промышленные предприятия, экспертные сообщества - все вместе будут реализовывать национальные проекты", - сказал он.

По словам председателя правительства, была проведена огромная работа для того, чтобы, прежде всего, синхронизировать все программы. "Это и наше взаимодействие с региональным уровнем, с комиссиями Госсовета. И с начала года запустим все нацпроекты", - указал он.

Вместе с тем Мишустин уточнил, что на поддержу семей в новом национальном проекте "Семья" предусмотрено 17 трлн рублей до 2030 года. "Это очень важно, чтобы все семьи это ощутили", - добавил он.