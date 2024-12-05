Сирийская Хама в руках террористов

Юрий Веселов, военный обозреватель

Несмотря на собранные с трудом и переброшенные в окрестности города Хама дополнительные силы, административный центр одноименной провинции был оставлен правительственными войсками. Хама является четвертым по численности населения сирийским городом, находящимся на половине пути от Алеппо до Дамаска. Следующим в направлении столицы Сирии – город Хомс, столица одноименной провинции.

Объяснить по-простому причины столь стремительного продвижения объединенных отрядов мятежников в направлении Дамаска сейчас сложно. По-видимому, «разбор полетов» будет проведен после победы над врагом. Но то, что и эта война завершится разгромом вылезших из террористического анклава банд террористов, не следует сомневаться.

Ясно одно: Сирия в одиночку, без внешней военной помощи не справится с агрессией. По настойчивой просьбе Ирана два дня тому назад военно-политическое руководство соседнего Ирака направило в Сирию около 3 тысяч шиитских ополченцев, основу которых составил имеющий боевой опыт отряд «Хезбаллы» Ирака. Но этого явно мало. Против сирийской армии брошено в бои примерно 40 тысяч боевиков. И, судя по всему, руководство запрещенной в России интернациональной мусульманской террористической группировки «Гайат Тахрир аш-Шам» располагает значительными резервами в провинции Идлиб.

Сейчас на стороне Сирии активно выступает Россия. Ее Военно-космические силы практически круглосуточно наносят авиационные удары по наступающим колоннам, скоплениям боевиков, транспортным средствам, их штабам и пунктам управления. Российские боевые корабли вышли из военно-морской базы Тартус и 4 декабря массированно «откалибровались» по бандитам. По заявлению представителя командования российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, противник за эти сутки потерял около 200 боевиков.

Вместе с тем надо откровенно признать, что взятие террористами города Хамы, представляет серьезную угрозу безопасности российской авиабазы Хмеймим. В случае выхода их на господствующие высоты восточнее города боевики способны вести огонь по базе.

Думается, командование ВС России уже в ближайшее время предпримет необходимы меры для купирования необоснованного отхода сирийской правительственной армии из этого района и сделает все для обеспечения безопасности своего военного объекта. Дальнейшее бегство сирийцев грозит сдачей города Хомс и открытия наступления врага на столицу Сирии.