Песков объяснил назначение Хинштейна врио губернатора Курской области

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Курской области сегодня необходимо кризисное управление, и кандидатура Александра Хинштейна с учетом его опыта оказалась наилучшей для решения таких задач. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение Хинштейна врио губернатора Курской области.

"В установленном порядке президент четко дал понять, что востребовано кризисное управление. И с учетом опыта Хинштейна на предыдущих должностях пришли к выводу, что его кандидатура может быть наиболее эффективной. И глава государства принял такое решение", - сказал пресс-секретарь в беседе с журналистами.