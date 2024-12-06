Украинские новомученики: взгляд Эмира Кустурицы

Игорь Пшеничников, политолог

В зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя прошла московская премьера документального фильма сербского режиссера Эмира Кустурицы "Люди Христовы. Наше время". Эта лента - о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь со стороны киевского режима. Это набат о том, что Запад наступает на мировое православие, видя в нем главное препятствие для реализации своих сатанинских планов безграничного господства над миром.

Значение и важность фильма Кустурицы, в создании которого принимала участи международная группа кинематографистов, были подчеркнуты тем, что на премьере присутствовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны России Андрей Белоусов. Глава российского военного ведомства зачитал поздравительное послание создателям фильма от президента России Владимира Путина. Всё больше людей в мире понимают подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами, подчеркнул Владимир Путин в своем приветствии.

Фильм сербского режиссера является сам по себе документом о преступлениях киевского режима против Православия на Украине. И международный авторитет режиссера является гарантией правдивости этого документа. Создатели фильма, включая самого Эмира Кустурицу и сценариста Йована Марковича, написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой донести до стран БРИКС правду о преследованиях Украинской православной церкви, ее духовенства и прихожан со стороны бандеровского режима.

"В фильме раскрывается суть конфликта, происходящего сегодня на Украине, войны противостояния, затягивающей сегодня в свой водоворот всё человечество. Речь идет о когнитивной войне в духовной, культурной, ментальной жизни всех народов и каждого человека в отдельности", - говорится в обращении авторов и героев фильма к президенту России.

Напомним, что в августе этого года рада приняла закон, который запретил на Украине УПЦ - самую большую в стране христианскую конфессию и общину верующих, а также единственную каноническую православную церковь.

В основе глубины и пронзительности фильма Кустурицы, несомненно, лежит память сербского народа о гонениях, устроенных на сербов и Сербскую православную церковь в 90-е годы 20 века во время войн на территории бывшей Югославии и, в частности, в Хорватии. В августе 1995 года хорватские силы провели военно-полицейскую операцию против республики Сербская Краина, в ходе которой погибли около двух тысяч и были изгнаны из Хорватии свыше 230 тысяч сербов. Это прямая аналогия с тем, что сейчас происходит на Украине в отношении канонической УПЦ и русскоговорящих граждан страны.

Кроме того, кровоточащей раной на сердце сербского народа является осквернение и разрушение косовскими албанцами древних православных церквей и монастырей на территории Косово и Метохии – крае, который является колыбелью сербской государственности и Сербской православной церкви. Сербы, наблюдая за бесчинствами бандеровцев на Украине, видят в них наступление безбожного Запада на христианство, которое православные сербы пережили в 90-е годы.

Именно поэтому фильм Кустурицы был тепло принят и в самой Сербии. В сентябре в Белграде состоялась мировая премьера ленты "Люди Христовы. Наше время". Эмир Кустурица, выступая тогда в сербской столице, заявил, что этот фильм нужно показывать во всех школах Сербии, чтобы противодействовать попыткам "убить в людях Бога мягкой силой".

Есть планы выпустить в прокат фильм "Люди Христовы. Наше время" в других православных странах, в частности, в Греции, Грузии, Молдавии и Болгарии. Создатели ленты рассматривают возможность показа в Латинской Америке. На Украине, естественно, премьер пока не планируется, но тамошние власти уже раздражены фильмом.