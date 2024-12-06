Количество просмотров интервью Карлсона с Лавровым в X достигло 3 млн

© Владимир Гердо/ ТАСС

Публикация американского журналиста Такера Карлсона с интервью, которое он взял у главы МИД России Сергея Лаврова, набрала 3 млн просмотров за семь часов после его размещения в соцсети X (ранее Twitter).

Число репостов составляет 14 тыс. При этом отметку "мне нравится" под постом поставили 42 тыс. раз.

Общение Лаврова и Карлсона продлилось почти полтора часа. За это время глава российской дипломатии ответил на вопросы о возможных путях урегулирования конфликта на Украине, применении "Орешника" и возможностях контактов с Западом.

До этого Карлсон приезжал в Москву в феврале для интервью с президентом России Владимиром Путиным.