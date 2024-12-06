Российские ВС уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

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Российские войска нейтрализовали шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В пятницу, 6 декабря, с 07:00 до 12:00 мск в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота были выявлены и уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ", - указали в российском оборонном ведомстве.