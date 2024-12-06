Путин направил Жапарову поздравление по случаю дня рождения

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Президент России Владимир Путин направил киргизскому коллеге Садыру Жапарову поздравление по случаю дня рождения, указав, что Москва и Бишкек продолжат работать в целях развития сотрудничества, интеграции в Евразии и обеспечения безопасности. Текст послания российского лидера размещен на сайте Кремля.

Садыр Жапаров 6 декабря отмечает 56-летие.

"В России высоко ценят ваш личный вклад в укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами. Мы, конечно, продолжим с вами активную совместную работу в интересах дальнейшего укрепления всего комплекса двусторонних связей, а также развития интеграционных процессов на Евразийском пространстве и обеспечения региональной безопасности", - следует из сообщения.

Глава российского государства пожелал Жапарову здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо дружественного народа Киргизской Республики.