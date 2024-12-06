Российский рынок акций на открытии торгов находился в "зеленой зоне"

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Российский рынок акций на открытии торгов Московской биржи в пятницу находился в зеленой зоне. Юань в начале торгов снижался, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,96% и составлял 2 534,95 пункта, индекс РТС - также рос на 0,96%, до 772,43 пункта.

Вместе с тем курс юаня к рублю на открытии торгов снижался на 22,9 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,701 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 525,5 пункта (+0,58%), индекс РТС находился на отметке в 769,55 пункта (+0,58%).

Курс китайской валюты на Мосбирже опустился ниже 13,5 руб. впервые с 12 ноября. Он ускорил снижение и торговался на уровне 13,5705 руб. (-35,95 коп.).

К 10:12 мск, юань снижался на 43,05 коп. и составлял 13,4995 руб. К 10:27 мск юань находился на уровне 13,561 руб. (-36,9 коп.).