Рейтинг президента Южной Кореи снизился до 13%

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Уровень одобрения деятельности президента Республики Корея Юн Сок Ёля после объявления и отмены военного положения в стране снизился до минимальных с его инаугурации 13%. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на данные исследования, проведенного социологическим бюро Gallup Korea.

Опрос проводился в период с 3 по 5 декабря среди 1 001 жителя Южной Кореи старше 18 лет. Так, положительно оценили работу главы государства 16% респондентов, отрицательно - 75%. При этом если учитывать ответы, полученные 4 и 5 декабря, после отмены военного положения, рейтинг одобрения окажется еще ниже - 13%. Доля негативных оценок увеличится до 80%.

По данным опроса Gallup Korea, распространенным 29 ноября, рейтинг одобрения работы президента составлял 19%.