Лавров: мяч в контактах России с новым президентом США на стороне Трампа

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Мяч в контактах России с избранным президентом США на стороне Дональда Трампа. Соответствующую позицию обозначил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Мы с уважением относимся к выбору американского народа", - указал глава российской дипломатии. Он отметил, что, как заявил президент Владимир Путин, Россия неизменно сохраняет открытость для контактов с нынешней администрацией. Лавров считает, что все станет ясно, когда Трамп вступит в должность, и, по словам российского лидера, "мяч находится на их стороне".

Глава МИД РФ также обратил внимание, что Москва никогда не обрывала взаимодействие в сфере торговли, экономики, безопасности и других областях.