Российские ВС освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР

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Вооруженные силы РФ за минувшие сутки освободили населенные пункты Сухие Ялы и Пустынка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Восток" в ходе активных действий освободили населенные пункты Новодаровка Запорожской области и Сухие Ялы ДНР. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенные пункты Петровка и Пустынка ДНР", - указали в российском военном ведомстве.