ФОМ: Путину доверяют 82% опрошенных российских граждан

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Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 82%, столько же опрошенных россиян считают, что глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 29 ноября по 1 декабря среди 1,5 тыс. жителей России.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 54% респондентов (плюс 3 п. п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 58% сограждан (плюс 1 п. п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 45%, КПРФ - 9%, ЛДПР - 10%, "Справедливой России - За правду" - 3%, "Новых людей" - 3%.