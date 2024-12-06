Курс доллара в ходе торгов на Forex опустился ниже 100 рублей

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Курс доллара к рублю в ходе торгов на Forex в пятницу опустился ниже 100 руб., а евро - ниже 106 руб. Об этом свидетельствуют данные площадки Investing.com.

По состоянию на 13:00 мск, курс американской валюты опускался на 1,24% и находился на отметке в 99,7505 руб. Вместе с тем евро терял 1,33% и торговался на уровне 105,511 руб.

К 13:20 мск доллар и евро находились на отметках в 99,7476 руб. (-1,24%) и 105,477 руб. (-1,36%) соответственно.