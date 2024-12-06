Совбез Белоруссии: Лукашенко и Путин имеют свои "красные кнопки"

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У президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина есть свои "красные кнопки" и свои ядерные чемоданчики. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства.

"У каждого из президентов Белоруссии и России своя "красная кнопка", свой портфель и свой ядерный чемоданчик", - приводит его слова агентство БелТА.

Вольфович подчеркнул, что это отнюдь не шутка. Ядерное оружие, которое размещено в Белоруссии, вправе применить только глава белорусского государства, а вооружение, которое находится в РФ, соответственно, только российский лидер, указал он.