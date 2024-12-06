Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря

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Ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет в совмещенном формате 19 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Она действительно состоится 19 декабря. Это будет совмещенный формат", - сказал представитель Кремля.

Мероприятие уже в третий раз пройдет в совмещенном формате. Впервые он был опробован в 2020 году. С 2001 года прямая линия состоялась 18 раз, большая пресс-конференция - 16.