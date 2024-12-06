Потери ВСУ на курском направлении за четыре месяца составили более 38,4 тыс. военных

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за четыре месяца массированной атаки на Курскую область потеряли свыше 38 485 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа текущего года. "Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 38 485 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1 230 боевых бронемашин, 1 092 автомобиля, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов", - указали в российском оборонном ведомстве.

Согласно данным МО РФ, за минувшие сутки потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих. Уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронемашины и пять автомобилей.