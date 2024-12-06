Tasnim: иранская ракета Simorgh вывела на орбиту военный спутник Fakhr-1

Иранская двухступенчатая ракета-носитель Simorgh в пятницу утром вывела на орбиту спутник Fakhr-1, созданный для нужд Минобороны страны. Об этом информировало агентство Tasnim.

Сообщается, что успешный запуск спутника был выполнен с космодрома имени имама Хомейни. Fakhr-1 был выведен на орбиту вместе с разгонным блоком Saman-1, задачей которого будет переведение спутников на более высокую орбиту. При этом большинство компонентов военного спутника было разработано и произведено компаниями в Иране.

В ходе запуска был также установлен очередной рекорд для иранской космической отрасли по полезной нагрузке, которая в этот раз составила 300 кг.

Предыдущий запуск космических аппаратов республики был произведен 5 ноября. На орбиту с помощью российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" были выведены спутники Kowsar и Hodhod частной компании Space Omid.

Иран приступил к реализации своей космической программы в 2004 году.