CNN: Маск вложил в предвыборную кампанию Трампа $260 млн

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Американский миллиардер Илон Маск потратил в ходе президентской гонки в США по меньшей мере $260 млн, чтобы помочь Дональду Трампу вернуться в Белый дом. Об этом информировала телекомпания CNN, ссылаясь на документы Федеральной избирательной комиссии.

Так, основатель SpaceX стал одним из крупнейших политических спонсоров президентской кампании и оказал значительное влияние на исход ноябрьских выборов года, указывается в материале.

Ранее будущий президент США Трамп заявил, что Маск, а также бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство, которое будет заниматься повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией.