Песков прокомментировал возможность размещения "Орешника" в Белоруссии

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Решение о том, может ли Белоруссия разместить на своей территории российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник" при необходимости, может быть принято только главами двух государств. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такие решения принимают президенты двух стран, исходя из соображений национальной безопасности", - сказал он, отвечая на вопрос, согласится ли Москва на размещение "Орешника" в Белоруссии, если со стороны Минска поступит соответствующая просьба.