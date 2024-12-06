Экс-глава МИД Турции Синирлиоглу стал новым генсеком ОБСЕ

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Новым генеральным секретарем ОБСЕ стал бывший министр иностранных дел Турции и экс-постпред страны при ООН Феридун Синирлиоглу. Об этом сообщил действующий председатель организации, глава МИД Мальты Ян Борг.

"Поздравляем новое руководство ОБСЕ. Феридун Синирлиоглу (Турция) - генеральный секретарь. Мария Телалиан (Греция) - глава Бюро по демократическим институтам и правам человека, Кристоф Камп (Нидерланды) - верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Ян Брату (Норвегия) - представитель по вопросам свободы СМИ", - указал он на своей странице в соцсети Х.