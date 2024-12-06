Лукашенко указал на беспрецедентный уровень военного партнерства Москвы и Минска

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Россия и Белоруссия выходят на беспрецедентный уровень стратегического партнерства в военной сфере. С соответствующим заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко на проходящем в Минске заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства Белоруссии и России.

"Сама жизнь заставляет нас обращать особое внимание на обороноспособность наших государств. С подписанием Концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного договора о гарантиях безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического союзничества и координации действий в военной сфере. Это позволит не допустить нарушения территориальной целостности Беларуси и России, сохранить суверенитет, независимость, а главное сформировать гарантии мирной жизни для народов наших стран", - сказал белорусский лидер.