Минздрав РФ зарегистрировал вакцину для профилактики ковида "Гам-VLP-мультивак"

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Минздрав РФ зарегистрировал новую отечественную вакцину для профилактики коронавируса "Гам-VLP-мультивак" в инъекционной форме, разработанную сотрудниками Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. академика Н. Ф. Гамалеи. Об этом информировала пресс-служба ведомства.

"Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции - "Гам-VLP-мультивак". Это вакцина на основе вирусоподобных частиц для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2", - следует из сообщения.

Как отмечается, эта вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2.