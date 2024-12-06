Зеленский утверждает, что Украина испытала в бою новую ракету-дрон

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Украинские власти выступили с утверждением о применении новой ракеты-дрона "Пекло" отечественного производства, которая способна уничтожать цели на расстоянии свыше 700 км.

"Украинское оружие, уже имеющее подтвержденное боевое применение. Сегодня передали первую партию нашим силам обороны", - указал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Со своей стороны, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин сообщил, что запущено серийное производство ракеты. По его данным, первая партия, переданная в украинским ВС, составила несколько десятков единиц.

"Летит со скоростью 700 км в час на расстояние до 700 километров", - отметил он в своем Telegram-канале.

По информации украинских СМИ, во время презентации ракеты было заявлено о пяти боевых применениях.

Киев регулярно заявляет о создании неких новых образцов оружия, включая ракеты, однако все еще продолжает полностью полагаться на западные вооружения. Вместе с тем многие эксперты едины во мнении, что украинские "ракетные технологии" опираются на советские разработки. Ранее в Киеве заявляли о запуске производства другой ракеты-дрона под названием "Паляница".