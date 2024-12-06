Курс доллара в ходе торгов на Forex опускался ниже 99 рублей

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Курс доллара к рублю в ходе торгов на Forex в пятницу опустился ниже 99 руб., а евро - ниже 105 руб. Об этом свидетельствуют данные площадки Investing.com.

По состоянию на 15:39 мск, курс американской валюты снижался на 1,98% и находился на отметке в 98,9991 руб. Вместе с тем евро терял 2% и торговался на уровне 104,796 руб.

К 15:43 мск доллар замедлил снижение и составлял 99,0005 руб. (-1,98%), при этом евро, наоборот, ускорил и торговался на уровне в 104,781 руб. (-2,01%).