Политолог Багдасаров: арабские страны готовы к тому, что власть в Сирии поменяется

Сирийская армия передислоцировала свои силы за пределы города Хама (административный центр одноименной провинции на западе страны), чтобы сохранить жизни мирных граждан. Об этом заявил министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас в официальном обращении к гражданам арабской республики, содержание которого приводит агентство SANA.

Директор Центра изучения Ближнего востока и Центральной Азии, бывший депутат ГД Семен Багдасаров считает, что «если такими темпами наступление боевиков будет продолжено, а бои идут уже на подступах к Хомсу, то они без труда дойдут до Дамаска. От Хомса до Дамаска остается всего нечего. А это будет означать свержение Башара Асада. Эта цель поставлена у боевиков, и они не собираются идти на компромисс».

По словам эксперта, «монархии Персидского залива поддерживают отношения с «Хайят Тахрир аш-Шам» ( запрещена в РФ как террористическая организация) - это однозначно. В отличие от того, что Сирийская национальная армия, сформированная турками на основе Сирийской свободной армии (запрещены в РФ) , это значительно более протурецкая армия, нежели «Хайят Тахрир Аш-Шам». Но вопрос в том, что рано или поздно возникнут противоречия между двумя этими оппозиционными структурами. Хотя руководитель «Хайят Тахрир аш-Шам» хочет консолидировать эти силы и стать новым сирийским лидером. Это следует из его обращения к курдам, алавитам, христианам и другим меньшинствам. Другие арабские страны пока ничего не высказывают, но они готовы к тому, что власть в Дамаске поменяется».