Путин и Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в Союзном государстве

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщает ТАСС.

Документ отображает взаимные обязательства по обороне, по защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства.

По словам российского лидера, для решения этих задач могут использоваться все наличествующие силы и средства. В том числе речь идет и о тактическом ядерном оружии РФ, размещенном на белорусской территории.

Путин также обратил внимание, что условия возможного применения ядерного оружия четко зафиксированы в обновленной ядерной доктрине России. Оно может быть использовано в оборонительных целях в качестве ответа на возможное нападение.

Кроме того, президент РФ отметил, что подписанный договор о гарантиях безопасности "позволит надежно защитить безопасность России и Белоруссии, тем самым создаст условия для дальнейшего мирного и устойчивого развития двух государств".