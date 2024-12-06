Песков: ситуация в Курской области близка к развязке

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Ситуация Курской области по-прежнему непростая, но она уже близка к развязке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Ситуация близка к развязке. Время нам покажет, насколько. Эта развязка обязательно последует, и ситуация будет нормализована", - сказал он.

Вместе с тем, по словам представителя Кремля, обстановка в Курской области "неординарная, кризисная", поэтому там "востребован кризисный менеджмент". "По мнению президента, новый врио главы региона Александр Хинштейн - человек, который с этой задачей справится", - отметил он.

А главное, что после вытеснения врага из Курской области потребуется восстановление жилищно-коммунального хозяйства, строительной сферы, обеспечение всех потребностей населения региона, указал Песков.