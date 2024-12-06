Политолог Зудин: гарантии безопасности России не должны зависеть от воли других государств

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что урегулировать конфликт на Украине мирным путем можно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на западных военных баз на территории страны и отмене учений с привлечением иностранных военных.

"Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск", - сообщил Лавров, отметив, что теперь придется принимать новые реалии, главная из которых - включение в состав России Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

Как подчеркнул глава МИД РФ, Россия не собирается мириться с тем, что украинское законодательство запрещает русские язык и культуру, российские СМИ и Украинскую православную церковь. "Это нарушение обязательств Украины по Уставу ООН. С этим нужно что-то делать", - считает он. Лавров отметил, что с тех пор, как в 2017 году началось русофобское "законодательное наступление", Запад молчит.

По словам главы российского МИД, позиция России четкая: у нее "на пороге" не должно быть никакого НАТО.

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин отмечает, что «с российской стороны уже были заявления о гарантиях внеблокового статуса Украины и запрета на двухсторонние военные отношения этой страны. Прежде всего - нацистский режим на Украине должен исчезнуть. Это одно из условий и одна из целей СВО, то есть денацификация. Вторая цель – демилитаризация и третья – внеблоковый статус Украины. И соединение вместе всех этих целей, которые когда и если их удастся решить во всей полноте и создадут реальные гарантии безопасности для России. Они недаром так сформулированы».

По словам эксперта, «теоретически к этим гарантиям могут быть привлечены страны БРИКС. Но я не вижу в этом никакого дополнительного смысла. Что это даст? Сейчас в странах БРИКС у власти находятся правительства, которые проводят дружественную политику по отношению России. Они работают в рамках этой структуры, и многие их них были авторами создания БРИКС. Но правительства приходят и уходят и могут прийти новые, которые будут относиться к БРИКС не так, как создатели этой организации. Все это я говорю к тому, что гарантии не должны зависеть от воли какой-то третьей стороны. Потому, что если это будет так, то любые гарантии становятся условными. А действительно надежными гарантиями будут те, которые будут зависеть от нового состояния Украины, к которому стремится привести Украину СВО».