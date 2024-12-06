Ближний Восток и смена режима в Сирии: а что потом?

Юрий Веселов, военный обозреватель

Влиятельный духовный деятель и политик шиитской общины Ирака Муктада ас-Садр 5 декабря выступил с обращением к правительству и народу, в котором призвал иракцев «не вмешиваться в события в Сирии», а власти «наказывать всех, кто нарушает безопасность своей страны». Он воздержался от упоминания сирийского правительства, заявив, что «мы по-прежнему придерживаемся позиции невмешательства в сирийские дела и не выступаем против решений народа, поскольку он заботится только о самоопределении».

Таким образом, лидер иракских шиитов принял сторону руководства Турции и непримиримой сирийской оппозиции, которые хотят представить вылазку террористического интернационала как законную обязанность «наиболее просвещенной части сирийского общества защиты своих прав на свободу и демократию».

Следует подчеркнуть, что в лучшее для Садра время поднятого им в 2004 году восстания иракских шиитов против американского военного присутствия, его, по разным оценкам, поддерживало от 3 до 10 процентов шиитов страны (несколько миллионов). В настоящее время эта поддержка значительно снизилась.

Что касается правительства Ирака, то оно официально выступило на стороне Дамаска, но ограничилось только заявлением и молчаливым согласием на участие добровольцев в военных действиях на стороне сирийской правительственной армии. Кроме Ирана, никто из арабских государств не только не поддержал Сирию, но даже не высказал сожаления в адрес сирийского народа. Не говоря уже об истинной роли Турции в агрессии террористов. Не было никакой реакции Лиги Арабских Государств, членство Сирии в которой было восстановлено.

Аль-Джулани, возглавляющий террористическую мусульманскую группировку «Гайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) в коротком видеоролике, посвященном взятию города Алеппо, прямо сказал о стратегической цели террористов – установлении в стране и регионе исламского режима. А это то же, чего добивалось руководство Исламского государства (запрещено в РФ), начиная войну сначала в Ираке, а затем в Сирии.

Арабы и тогда отнеслись к событиям 2008-2018 годов с безразличием. Особенно это касалось монархий полуострова: некоторые из них спонсировали «цветные революции» в Тунисе, Египте, Алжире, Йемене, Сирии, кровавую бойню в Ливии.

Вместе с тем в каждой из этих государств и арабских монархий существуют спящие до поры ячейки сторонников радикального ислама – такфирия, для которого не существует государственных законов. Эта категория поклонников извращенного толкования Корана придерживается своих правил общественного существования по принципу волчьей стаи, где все жизненно важные и другие преференции принадлежат только кучке лиц. Остальные должны подчиняться.

И там, в благополучных столицах еще не понимают, что беда может постучаться и в их дома. Ну свергнут радикалы Башара Асада, установят в Сирии исламский режим крайне радикального толка, а потом, воодушевленные своей победой, пойдут дальше и расползутся по всему региону. Включая монархии. И никакая Америка и Европа им не поможет в защите: там своих спящих ячеек хватает.

Все сосредоточились на распространяемой Израилем и Западом идее мнимой угрозы Ирана благополучию и безопасности Ближнего Востока. Да, если бы у этой исламской страны было ядерное оружие, то и не было бы нынешних событий в Сирии. Реджеп Эрдоган сидел бы на своих проливах, поджав хвост, а Израиль тысячу раз подумал перед тем, как бомбить Сирию.

ОАЭ первыми восстановили после 2011 года дипломатические отношения с Сирией, а теперь выступают в качестве посредника в переговорах с США, которые обещают сирийцам отменить все санкции, лишь бы Башар Асад отказался от всестороннего сотрудничества с Ираном и Россией. И конфликт будет прекращен.

Блажен, кто верует! Это когда в своей истории американцы выполняли свои клятвенные обещания? Турки уже более 40 лет безуспешно ожидают приемы в ЕС, за спиной которого стоят США. А Иран, гарантировав отказ от критического обогащения урана так и получил доступа к замороженным Вашингтоном авуарам. Англосаксы обещали России не расширять НАТО на Восток, не окружать русские земли военными базами. Да многое чего обещали, но ничего не выполнили.

Так на кого полагаться Асаду? Ему бы руководствоваться завещанием своего отца, который считал армию самым надежным гарантом безопасности, и всегда стремился укреплять ее боеспособность. Правда, не все получалось. Но это – уже отдельная история.