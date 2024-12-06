Ирак заявил, что не будет вмешиваться в сирийские события военным путем

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Иракское руководство приняло несколько решений по кризису в Сирии, в том числе не принимать участия в этих событиях военным путем. С соответствующим заявлением выступил член комитета по безопасности и обороне Совета представителей Ирака Ясир Искандер.

"Правительство Ирака приняло три стратегических решения, которые состоят в том, что иракские власти не будут вмешивать в сирийские дела военным путем, не будут направлять какие-либо иракские силы в Сирию и не будут принимать никаких военных мер за пределами Ирака", - приводит слова Искандера новостной портал Baghdad Today.

Вместе с тем он отметил, что "текущие события в Сирии являются источником угрозы для Ближнего Востока и всего мира, особенно в условиях присутствия на сирийской территории экстремистских группировок".

По оценке члена парламентского комитета, "Сирия находится на пороге крупных изменений, тем более с учетом тяжелых потерь в рядах правительственной сирийской армии". Он также выразил надежду, что кризис в соседней стране будет урегулирован "без ущерба для гражданского населения и не повлечет за собой перемещение множества людей в сопредельные государства".

27 ноября формирования экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и ее союзников осуществили масштабную атаку на Алеппо и другие населенные пункты на севере Сирии. 5 декабря командование ВС Сирии сообщило о проникновении боевиков в несколько кварталов города Хама на западе страны.